طلاب فنون تطبيقية ينفذون جداريات ضخمة بالشروق

بدور إبراهيمصرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه يتم تنفيذ مجموعة من الجداريات الضخمة بمشروع "دار مصر" بالمدينة، بأيادى 60 طالباً وطالبة من طلاب قسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وذلك فى إطار مبادرة إيجابية هادفة، تتم بالتعاون بين الكلية وهيئة المجتمعات العم

بدور إبراهيم

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه يتم تنفيذ مجموعة من الجداريات الضخمة بمشروع “دار مصر” بالمدينة، بأيادى 60 طالباً وطالبة من طلاب قسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وذلك فى إطار مبادرة إيجابية هادفة، تتم بالتعاون بين الكلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لنقل أحدث أساليب الفن والتصميم للمجتمع، ويشرف فريق من أساتذة قسم الزخرفة على التنفيذ، وهم، الدكتورة هبة ذهني، والدكتورة نرمين سعيد، والدكتورة فيبي إندراوس.

وأوضح الدكتور باسم فاضل، رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن بداية هذه المبادرة منذ عام 2011، من خلال التعاون بين الكلية، والإدارة المركزية لتجميل المدن بالهيئة، وتم تقديم عدد من المشروعات، التى تم تتويجها بتتفيذ هذه الجداريات الضخمة، بمدينة الشروق.

وقالت الدكتورة هبة ذهنى، المشرفة على التجربة: تتيح هذه التجربة للطلاب الانفتاح على المجتمع، وتحقيق ذاتهم، من خلال تنفيذ وتطبيق إبداعاتهم ودراستهم الأكاديمية، على أرض الواقع وتجميله، وسط تفاعل ومشاركة من المواطنين، موضحة أن المبادرة، تُعد تطبيقاً واقعياً لمشروع دراسى للفرقة الثالثة بقسم الزخرفة بالكلية.

وأشادت ذهنى بالدفعة القوية التي حظي بها هذا المشروع الجديد والمتميز، لتنفيذ تصميمات جدارية تمت خصيصاً لإضافة لمسة جمالية للموقع، حيث حظي المشروع بدعم واهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي اعتمد التصميمات، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة الشروق، الذي حرص على استضافة مدينته للتجربة، ووفر لها كل الدعم والخامات الممكنة، كما حظى المشروع بدعم الدكتورة ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، والدكتورة دعاء حاتم، رئيسة قسم الزخرفة.​