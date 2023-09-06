طلاب جامعة «نيو جيزة» يشاركون «مصر الخير» في تعبئة 500 شنطة مدرسية

تستعد مؤسسة مصر الخير، لعودة العام الدراسي الجديد، بتعبئة وتجهيز الشنط المدرسية المقرر توزيعها على طلاب المدارس المجتمعية والتي توفر من خلالها المؤسسة الفرص التعليمية لجميع الطلاب المتسربين من التعليم وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، بمشاركة عدد من الشركاء الداعمين من المؤسسات التعليمية بالمجتمع، وعلى رأسهم الجامعات والمدارس.

وشارك في حملة تعبئة الشنط المدرسية، طلاب جامعة “نيو جيزة”، إذ قام طلاب الجامعة بتعبئة 500 شنطة مدرسية من بين الشنط المقرر توزيعها على الطلاب، بحضور الدكتورة لمياء محسن عميدة كلية الطب البشري بجامعة نيو جيزة والدكتور وليد أحمد مدير أول التعليم بمؤسسة “مصر الخير” وعدد من القيادات والعمداء بالجامعة.

واستغرقت عملية تعبئة 500 شنطة مدرسية، أكثر من 3 ساعات متواصلة شارك فيها طلاب جامعة نيو جيزة دعما للتطوع والدعم المجتمعي.

وقال وليد أحمد مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير إنه سعيد بفعاليات اليوم الذي يأتي ضمن استعدادات مؤسسة مصر الخير لحملة التعليم تمهيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد أن مشاركة جامعة نيو جيزة اليوم في فعاليات التعبئة هي شرارة بدء عملية تجهيز وتعبئة الشنط المدرسية المقرر توزيعها على طلاب المدارس في جميع المحافظات حتى نستطيع توزيعها على كافة الطلاب قبل وقت كاف من الدراسة لإدخال البهجة والسرور عليهم وتحفيزهم للاستعداد لبداية عام دراسي جديد .

وأشار مدير أول التعليم أن مؤسسة مصر الخير تعمل في قطاع التعليم علي مدي سنوات لدعم والمساهمة في توفير الفرص التعليمية للتعليم الأساسي والمجتمعي ، وذلك بمشاركة العديد من الشركاء الداعمين من المؤسسات التعليمية بالمجتمع، وعلى رأسهم الجامعات والمدارس الدولية والحكومية.

وأعربت الدكتورة لمياء محسن عن شكرها لمؤسسة مصر الخير علي مشاركة جامعة نيو جيزة وبصفة خاصة طلاب كلية الطب للمشاركة الطلاب في حملات مؤسسة التي بدأت مع شهر رمضان والآن نحن سعداء للانتقال إلي بداية جديدة في المشاركة مع مؤسسة مصر الخير في الإعداد لحملة المدارس من خلال تعبئة شنط المدارس.

وأكدت علي المشاركة المستمرة مع مؤسسة مصر الخير التي أعطتنا الفرصة لمشاركة طلاب الطب بأن يكون لهم دور اجتماعي بمساعدة كل الأساتذة والعاملين بالكلية لإعطاء الفرصة للطلاب ومساعدتهم للخروج بيوم ناحج ومتكامل للمشاركة الفعالة ونتطلع للعمل مع مؤسسة مصر الخير أكثر و أكثر وبنفس الحماس.

جدير بالذكر أن الشنطة المدرسية التي تستهدف مؤسسة مصر الخير توزيعها على طلاب المدارس هذا العام تحتوي على 5 كشاكيل 60 ورقة عربى، وكشكول لغة إنجليزية، و كراسة 28 ورقة 9 سطر، وكراسة 28 ورقة مربعات، وكراسة رسم بيانى، وكراسة رسم، و كراسة 21 سطر، وقلم جاف، وقلم رصاص، وأستيكة، وبراية، ومسطرة، ومقلمة هندسية، وعلبة ألوان خشب 12 لون”.