طلاب جامعة القاهرة يشاركون في مسابقة للتحكيم التجاري الدولي

المال- خاصتحت رعاية مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية يشارك مجموعة من طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة قسم اللغة الفرنسية في مسابقة ويليم سي فيز للتحكيم التجاري الدولي Willem C. VIS International Commercial Arbitration Moot (East) والتي ستقام في هونج كونج من 11 مارس لمدة أسبوع، للمنافسة

المال- خاص





تحت رعاية مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية يشارك مجموعة من طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة قسم اللغة الفرنسية في مسابقة ويليم سي فيز للتحكيم التجاري الدولي Willem C. VIS International Commercial Arbitration Moot (East) والتي ستقام في هونج كونج من 11 مارس لمدة أسبوع، للمنافسة مع طلاب أكثر من 35 دولة حول العالم.

يسهم مكتب سري الدين في رعاية الطلاب المصريين المتفوقين البالغ عددهم 8 طلاب في السنة الأخيرة للتخرج، للسفر والمشاركة في هذه المسابقة الدولية، بالإضافة إلى تقديم التدريب الفني اللازم لهم قبل سفرهم وتأهيلهم علميًّا للمنافسة وإمدادهم بالمراجع العلمية اللازمة لدعم منافستهم مع الفِرق المشتركة في المسابقة.

شاركت مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في هذه المسابقة التي تنظمها رابطة تنظيم وترويج مسابقة ويليم سي فيز للتحكيم التجاري الدولي، وتم تصنيف طلاب الجامعات المصرية ضمن أفضل 50 جامعة شاركت في المسابقة عام 2015.

صرح هاني سري الدين في مقابلة مع الطلاب “يهتم مكتبنا برعاية الطلاب المتميزين فهم مستقبل هذا الوطن، ونفخر بأن ينافس الطلاب المصريون في هذه المسابقات الدولية الصعبة، حيث تركز المسابقة على واحدة من أصعب فروع العلم وهي نظم المحاكاة في تطبيق القانون التجاري الدولي والتحكيم طبقًا لقوانين اتفاقية الأمم المتحدة وقواعد الأونسيترال للتحكيم”.

من جانبهم عبر جميع الطلاب المشاركين في المسابقة الدولية (نور الغضبان– كلارا كولتا– أحمد غرباوي– ناتالي شاروبيم– طارق مصطفى– باتريسيا خوري– يوسف الحديدي– يوسف أبو شعير) عن حماسهم واستعدادهم لمنافسة نظرائهم من كبرى الجامعات الدولية في 35 دولة حول العالم وعن تقديرهم لدعم مكتب سري الدين لهم وتشجيعهم لاجتياز هذه المسابقة الدولية.