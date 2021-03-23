طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1059 خلال 3 أشهر

أعلن عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن حصول الجامعة على المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية فى مجال محو الأمية وفقًا لنتائج دورة يناير 2021، واستطاع طلاب جامعة الإسكندرية محو أمية 1059 خلال ثلاثة أشهر.

وأكد رئيس الجامعة أن القضاء على الأمية يعد هدفًا قوميًا يستلزم بذل أقصى الجهود لمواجهتها والتخلص منها، تماشيًا مع استراتيجية مصر 2030، ومؤكداً أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية.



وأشار محمد أنور، عميد كلية التربية، إلى أن “مركز جامعة الإسكندرية لمحو الأمية” بكلية التربية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار قاما بفتح عدد من الفصول لمحو الأمية، تجاوز 1250 فصلًا فى محافظات الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، ومطروح، ما أسهم فى رفع تصنيف الجامعة فى محو الأمية، وصعودها من المركز العشرين فى العام الماضى إلى المركز الثامن هذا العام.

وأوضح أن محو الأمية أصبح متطلب أساسي لتخرج طلاب الفرقة الرابعة بكليات القطاع التربوي بجامعة الإسكندرية ( كلية التربية- كلية التربية للطفولة المبكرة -كلية التربية النوعية- كلية التربية الرياضية للبنين -كلية التربية الرياضية للبنات)، وأصبح على كل طالب أن يقوم بمحو أمية 6 أفراد قبل تخرجه.