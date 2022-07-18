طلاب جامعة الإسكندرية يقتنصون ميداليات ذهبية وفضية بمنافسات بطولة أفريقيا للجمباز (صور)

أعلنت جامعة الإسكندرية فوز طلابها الذي حققوا مراكز متقدمة في منافسات بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين التي تستضيفها مصر حاليًّا، وتُعقد بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وبحسب بيان أصدرته جامعة الإسكندرية لتهنئة الطلاب، اليوم، أدرجت أسماء الطلاب الفائزين وهم: الطالب عمر العربي بالفرقة الأولى بكلية الهندسة وأحرز 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية،

والطالب محمد منتصر بكلية التربية الرياضية بأبى قير وأحرز 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، والطالب زياد إبراهيم وأحرز ميدالية ذهبية، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح في إحراز البطولات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين تقام بمشاركة 95 لاعبًا ولاعبة يمثلون 8 دول هي الجزائر والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوي والمغرب ومصر البلد المضيف.