طلاب بيطري القناة يشاركون في تشجير بيت الشباب بالإسماعيلية

ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “إتحضر للأخضر”- شارك طلاب وطالبات كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس في تشجير بيوت الشباب بالإسماعيلية، وذلك ضمن مشاركتهم في المؤتمر القومي الـ ٢٥ لرواد الكشافة والمرشدات والمنعقد مؤخرا بعنوان (رواد الكشافة والتغيرات المناخية).

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة مستمرة في مشاركاتها الفعالة بالمبادرات الرئاسية المعنية بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، وتحسن مستوى معيشة المواطنين، وعلى رأس هذه المبادرات القومية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهامة ” إتحضر للأخضر” ، والتي تُتوج باستضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر القادم COP 27.

وتابع الدكتور مندور أن مشاركة طلاب وطالبات كلية الطب البيطري في المؤتمر الكشفي القومي، وتشجير بيوت الشباب ينمي روح المواطنة والانتماء والعمل التطوعي لدى الطلاب، ويعزز الاهتمام بقضايا البيئة والتغير المناخي.

تأتي المشاركة الطلابية تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، و الدكتورة أمينة دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة ثناء مختار النحلة مدير وحدة ضمان الجودة.