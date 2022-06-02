طلاب «بداية» الدولية يزرعون 60 شجرة مثمرة بمشاتل الرى بالقناطر الخيرية

شهدت مشاتل وزارة الري بالقناطر الخيرية التابعة للوزارة فعاليات زراعة 60 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والرمان والتوت، بمشاركة 60 طالبا بمدرسة “بداية” الدولية ، وتحت إشراف مؤسسة “شباب بتحب مصر” بالتعاون مع مؤسسة “Thyssenkkrupp” الألمانية والمعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، بأن رعاية وزارة الموارد المائية والري لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم مجهودات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ، وإدراكا لحجم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه ، خاصة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ، وتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخى”.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع “شجرة النيل” الذي أطلقته مؤسسة “شباب بتحب مصر” العام الماضي في اليوم العالمي للبيئة ، بهدف زراعة نصف مليون شجرة خلال ثلاث سنوات للتكيف مع التغيرات المناخية، بالتعاون مع وزراة الموارد المائية والرى وعدد من المؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص ، مع الحرص علي مشاركة السكان المحليين فى أنشطتها المختلفة.

وكانت مؤسسة “شباب بتحب مصر” وبرعاية وزارة الموارد المائية والري ، وبالتعاون مع مؤسسة “Thyssenkkrupp” الألمانية ، سبق لها زراعة 1000 شجرة مثمرة على جانبي ترعة منشأة دهشور بمحافظة الجيزة والتي تم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع ، و زراعة 200 شجرة مثمرة بحديقة الياسمين بالقناطر الخيرية.

جدير بالذكر أن الوزارة انتهت مؤخرا من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة ، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة ، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة ، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة ، كما تم البدء في تطوير وتوسعة حديقة التوفيقي الواقعة على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي بين قنطرتى فم الرياح التوفيقي القديمة والجديدة على مساحة 3 أفدنة.

ووفقاً للوزارة، فإنه جار دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية ، ويتم تنفيذ جميع أعمال التطوير ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة اعتمادا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.