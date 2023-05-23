طلائع الجيش يحسم مصير أوسوريو مع الزمالك بشكل نهائي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تجديد الثقة في الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك حتى الانتهاء من مواجهة طلائع الجيش.

وتعثر الزمالك، مساء أمس الاثنين، عندما واجه الداخلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الأمر الذي أفقد الأبيض نقطتين إضافيتين صعّبت من مهمته في اللحاق بالمركز الثاني، من أجل التأهل لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكره مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك، لـ”المال”، فإن الجميع اتفق على منح الثقة من جديد للمدير الفني أوسوريو حتى مواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها الثلاثاء 30 مايو الحالي.

وأضاف: حال الخسارة أو التعادل فإن مجلس الإدارة سيتخذ قرارًا بإقالة المدير الفني، في الوقت الذي يبحث فيه أمير مرتضى، ملف عدد كبير من المديرين الفنيين؛ تحسبًا لكل الظروف.

ويحتلّ الزمالك المركز الرابع حاليًّا في ترتيب جدول الدوري، برصيد 47 نقطة حصدها من 28 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، والذي خاض 26 مواجهة فقط.