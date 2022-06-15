«طقوس الإشارات والتحولات» مسرحية تناقش حقيقة النفس البشرية (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العرض المسرحى «طقوس الإشارات والتحولات» .

العرض تقدمه فرقة قومية كفر الشيخ وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر،

وتقام فعالياته فى إطار التعاون بين قطاعات الوزارة على مسرح مركز الهناجر للفنون بقاعة د. هدى وصفى برئاسة المخرج شادى سرور، فى الفترة من 3 إلى 21 يونيو ، برعاية أ.د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .

ويأتي العرض ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ45، والتى يتم إهدائها لروح المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعى،

حضر العرض أعضاء لجنة تحكيم المهرجان المكونة من د. هدى وصفى، المخرج ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، د. وحيد السعدنى، مهندس الديكور، و الموسيقار أحمد حمدى رؤوف ، والعديد من النقاد والكتاب والمسرحيين.

« طقوس الإشارات والتحولات » تدور أحداثه حول الجانب المظلم الذي يوجد داخل كل إنسان

أكد مخرج العرض الفنان عمرو الرفاعي، أن عرض « طقوس الإشارات والتحولات » لفرقة قومية كفر الشيخ التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة أمل عبدالله، تدور أحداثه حول الجانب المظلم الذي يوجد داخل كل إنسان، ويظل خفيا لحين حدوث تغيرات تجبره على ظهوره أمام الناس

ويوجه الكاتب رسالة من خلال النص المسرحي محتواها عدم الحكم على الإنسان بمظهره فقد يكون بداخله ظلاما لا يراه أحد، مؤكدا أن البعض يلجأ لحيل وأساليب كثيرة قد تبدو عكس ظاهرها لكنها تحمل فى طياتها الجانب الخفي لشخصيته، تبين حقيقة النفس البشرية و إخفاء الرغبات تحت قناع الأخلاق.

« طقوس الإشارات والتحولات » تأليف سعد الله ونوس، إعداد وإخراج عمرو الرفاعى، تمثيل عمر السطوحى، إبراهيم الفقى، ياسمينا محرم، دينا البيطار، لمياء فريد، سمر على، عمرو البدراوى، محمد صفوت، محمد شعبان، محمد مدحت، أحمد عبده، عبد الرحمن جميل، أحمد جاويش، محمد جمعة، أيمن عباس، أمنية هلال، محمود نصر، ياسمين قابيل، سعيد محسن، سلمى حسن، كمال السقا، إبراهيم أبو الفتوح، محمد الملاح، شيماء محمد، أيه المهدى، أشرف أيمن، دينا هلال، جنا أشرف، أحمد عمارة، عبدالرحمن بدير

اغانى إذا هجرت، نسيم الروح للشاعر الصوفي الحسين بن منصور الحلاج، ولك الفؤاد من التراث الشامي، غناء عمر صقر، شيماء محمد، هشام أيمن، محمد نشأت، دينا البيطار، ناى على سالم، عود أحمد جمال، تصميم إضاءة محمد العرجاوى، إكسسوارات أية أيمن، أحمد اللقانى، موسيقى وألحان محمد نشأت، استعراضات شيماء مجدى، يوسف عامر، ديكور أحمد أبو الحسن، ملابس رامى شهاب، مخرج منفذ أحمد الرفاعى، محمد مسعد، مخرج مساعد أحمد فراج، مصحح لغوى أحمد مخيمر.