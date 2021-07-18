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طقس وقفة عرفات.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة والرطوبة 80%

معتدل ليلا
دعاء محمود 3:08 م, الأحد, 18 يوليو 21 3:08 م, الأحد, 18 يوليو 21

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يشهد طقس وقفة عرفات غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وفقا لتوقعات الأرصاد.

الطقس غدا في القاهرة

ويسود القاهرة والوجه البحري، في وقفة عرفات طقسا حارا نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة مما يقلل من الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلا.

الطقس غدا في السواحل           

أما طقس السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع الرطوبة.

الطقس غدا في سيناء

بينما طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد (حلايب_شلاتين وأبو سمبل).

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طقس حار22
الطقس الحار

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24.

أما شرم الشيخ العظمى 42 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 30 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 23 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الإثنين، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 42 والصغري 26 درجة.

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نسبة الرطوبة غدا

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

الحفاظ على برودة المسكن

نوهت الأرصاد، بأنه خلال ارتفاع درجات الحرارة لابد من اتخاذ عدة إجراءات منها، الحفاظ على برودة مكان المعيشة، فحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة 8 و 10 صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد 10 مساءا.

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كما ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار، و24 درجة مئوية خلال الليل.

استخدم هواء الليل لتبريد المسكن مع فتح جميع النوافذ وآليات الغلق أثناء الليل وفي الصباح المبكر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل.

تعَلِّيق واقيات شمسية أو ستائر أو أغطية أو مظلات على النوافذ التي تنعكس عليها أشعة الشمس صباحاً أو بعد الظهر، مع الابتعاد عن الحر بقدر المستطاع.

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بقلم دعاء محمود

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