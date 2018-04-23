طقس غير مستقر يبدأ من غدٍ حتى الخميس

أ ش أتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لحالة متوسطة من عدم الاستقرار في الأحوال الجويةوأوضحت أن هذه الحالة ستكون اعتبارا من -غدا الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبلوقالت "ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعي

أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لحالة متوسطة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأوضحت أن هذه الحالة ستكون اعتبارا من -غدا الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل

وقالت “ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتكون رعدية على بعض المناطق، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأستاذ الدكتور أحمد عبد العال – في بيان اليوم الاثنين – إن درجات الحرارة في هذه الفترة ستظل حول المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا

فيما تنشط الرياح معتدلة على البحر الأحمر وخليج السويس وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك.



ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على:



السواحل الشمالية الغربية لتكون العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

والسواحل الشمالية الشرقية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

ومحافظات الوجه البحري والقاهرة العظمى 27 والصغرى 17.

ومحافظات شمال الصعيد العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

ومحافظات جنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 19.

ومحافظات جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات اتخاذ التدابير المناسبة لمثل هذه الحالات، خاصة في المناطق المعنية بالسيول.