طقس غير مستقر بالإسكندرية .. وشركة الصرف الصحى تنشر سيارتها تحسباً للطوارئ

لا تزال أجواء الطقس غير المستقر تسيطر على أجزاء من محافظة الإسكندرية وتحديداً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات متفرقة من الأيام الماضية والتى تقوم شركة الصرف الصحى على أثرها برفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به المحافظة طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة .

وقامت ” المال ” بجولة ميدانية على بعض الأماكن الساخنة لرصد حجم تجمعات المياه على الطبيعة ، ومدى أنعكاسها على حركة سير المواطنين والمركبات فى بعض الأحيان.

وخلال تلك الجولة رصدت ” المال ” عدم تأثر حركة السير بشكل كبير من الأمطار الخفيفة التى شهدتها المحافظة اليوم ، ، ولم ترصد المال خلال جولتها وجود أى تجمعات للمياه فى العديد من الشوارع التى مرت عليها خلال الجولة .

كما رصدت ” المال ” وجود تمركزات لسيارت شفط مياه تابعة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، ضمن الجهود لرفع تراكمات المياه بهدف تحسين السيولة المرورية .

حيث رصدت ” المال ” وجود شاحنة لشفط المياه بجوار مدخل محطة الركاب البحرية فى نهاية شارع النصر ، فضلاً عن وجود سيارة متوسطة الحجم لشفط المياه فى ميدان المنشية .

وتشهد محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأول السبت أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض مناطق الاسكندرية حيث أن الأمطار بدأت خفيفة في الواحدة صباحا.

وقامت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بنشر أكثر من 100 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.

جدير بالذكر انه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات من صباح يوم الجمعة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة.

ونناشد الشركة المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن ١٧٥ أو علي رسايل صفحة الشركة علي موقع الفيس بوك.