طقس غد السبت.. معتدل وأمطار ومائل للبرودة ليلا

تشهد القاهرة والوجه البحري، غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحاً، مائل للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في القاهرة

وعلي السواحل الشمالية فالطقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، لطيف ليلا علي السواحل الشرقية، مائل للبرودة علي السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلي أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح والاسكندرية). حالة الطقس ودرجات الحرارة

الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء، فمائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق نت جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين، سانت كاترين).

الطقس في سوهاج

بينما طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، فيما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وتتساقط الأمطار الخفيفة علي بعض المناطق من جنوب البلاد (أسيوط، المنيا، بحيرة ناصر وأبو سمبل).

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 28 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد السبت، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 22 للصغرى، وعلي محافظة قنا 33 درجة للعظمى و 19 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 19 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت هيئة الأرصاد إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 45 للعظمى و 25 للصغري.

وتتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

حالة الطقس اليوم في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة علي القاهرة والوجه البحري.

الطقس في الاسكندرية اليوم

وأضافت أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة علي السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

ونوهت هيئة الأرصاد، إلي سقوط أمطار خفيفة علي أقصي غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم وسيدي براني).

وعلي جنوب سيناء، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أقصي الغرب.

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.