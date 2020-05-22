طقس غد السبت.. معتدل نهارًا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، غدا السبت، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي جنوب سيناء حار نهارًا معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر.

وعلى شمال الصعيد طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 32 والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 27، والعظمى 38، والغردقة الصغري 26 والعظمى 38، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 29.