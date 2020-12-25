طقس غد السبت.. مائل للدفء نهارًا وأمطار خفيفة على السواحل

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا السبت، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، شبورة مائية صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سانت كاترين

وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما تتأثر باقى البلاد بامتداد منخفض السودان.

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق من الجنوب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد السبت، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

اعتدال فى البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.