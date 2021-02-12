طقس غد السبت.. مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا واضطراب في الملاحة

تنخفض درجات الحرارة غدًا السبت، ليسود البلاد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

أما طقس السواحل الشمالية الغربية فمعتدل نهارًا فيما يكون مائل للدفء على السواحل الشرقية، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء، فالطقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن البلاد متأثرة بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 07 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد السبت، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الجمعة، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط غربا أحيانا.

وتشهد جنوب سيناء، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وعلى شمال الصعيد فالطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج مابين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.