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طقس غد السبت.. مائل للحرارة واضطراب في الملاحة البحرية علي البحر الأحمر

مائل للبرودة ليلا
دعاء محمود 5:03 م, الجمعة, 16 أكتوبر 20 5:03 م, الجمعة, 16 أكتوبر 20

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تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، غدًا السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في القاهرة

أما طقس السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة نهارًا فيما يكون معتدل علي السواحل الشرقية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة علي السواحل الشرقية، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سانت كاترين

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس جنوب سيناء، مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس والبحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة علي وسط سيناء.

الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

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درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 19.

الطقس ودرجات الحرارة

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 23 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 24 للصغري.

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نسبة الرطوبة في نشرة الطقس

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 78% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 84 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

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الطقس في الاسكندرية اليوم

وتابعت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة علي السواحل الشرقية، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

وعلي جنوب سيناء، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس والبحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة علي وسط سيناء.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الاحمر معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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