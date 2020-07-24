طقس غد السبت.. مائل للحرارة واضطراب في الملاحة البحرية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد السبت، مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

طقس شمال وجنوب الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا. طقس حار

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 31، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

فيما تسجل درجة الحرارة غد السبت في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و31 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 42 درجة للعظمى و28 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و30 للصغري. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح شمالية غربية.