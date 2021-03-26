طقس غد السبت.. مائل للبرودة واضطراب في البحر الأحمر

تشهد البلاد غدًا السبت طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس السواحل الشمالية مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة

درجات الحرارة والطقس

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 9 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا السبت، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر تشهد اضطراب شديد وارتفاع الموج يتراوح مابين 3.5 إلى 5.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسود البلاد اليوم الجمعة، أجواء مائلة للبرودة نهارا باردة ليلا، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية علي شمال البلاد ما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.



كما تتكاثر الغيوم بشكل كثيف علي السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الغربية خاصة عند مدينة الإسكندرية تكون متوسطة الشدة وتكون خفيفة إلى متوسطة علي باقي المدن الساحلية.