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طقس غد السبت.. لطيف وشبورة خفيفة صباحًا والعظمى بالقاهرة 29 درجة

مائل للبرودة ليلا
دعاء محمود 6:16 م, الجمعة, 29 مايو 20 6:16 م, الجمعة, 29 مايو 20

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يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري غدا السبت، طقسًا لطيفًا نهارًا، مائلًا للبرودة ليلا، شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط علي جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 19، والعظمى 32، والغردقة الصغرى 20 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

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بقلم دعاء محمود

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