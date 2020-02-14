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طقس غد السبت.. شديد البرودة ليلًا وأمطار على الوجه البحري

شبورة صباحاً.
دعاء محمود 5:13 م, الجمعة, 14 فبراير 20 5:13 م, الجمعة, 14 فبراير 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون طقس غدًا السبت، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبري والوجه البحرى، والتي تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف الخبراء أن الطقس علي السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة والرياح نشطة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

وعن جنوب سيناء والغردقة، فالطقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، أما شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبوره صباحا والرياح معتدلة ، وبالنسبة لجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

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بقلم دعاء محمود

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