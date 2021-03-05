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طقس غد السبت.. شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا على الطرق

رياح معتدلة
دعاء محمود 3:57 م, الجمعة, 5 مارس 21 3:57 م, الجمعة, 5 مارس 21

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ترتفع درجات الحرارة غدًا السبت، ليسود البلاد طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وتشهد السواحل الشمالية طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في سيناء

أما طقس جنوب سيناء دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.

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درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 07 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 12  للصغري.

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درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، بينما طقس جنوب سيناء دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

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وعلى شمال الصعيد فالطقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

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بقلم دعاء محمود

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