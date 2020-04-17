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طقس غد السبت.. شبورة وشديد البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 27 درجة

معتدل نهارًا
دعاء محمود 4:59 م, الجمعة, 17 أبريل 20 4:59 م, الجمعة, 17 أبريل 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تنشط أحيانًا على القاهرة.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

فيما تشهد شمال الصعيد طقسًا معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة على مناطق متفرقة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت، على القاهرة، الصغرى 14، والعظمى 27، والإسكندرية الصغرى 15، والعظمى 23، أما شرم الشيخ الصغرى 19، والعظمى 29.

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بقلم دعاء محمود

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