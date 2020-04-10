طقس غد السبت .. شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على السواحل

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، غدا السبت، طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديدة البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يؤدي لاضطراب فى الملاحة البحرية علي البحر الأحمر.

أما حالة الطقس علي شمال الصعيد، فمعتدل نهارًا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، على القاهرة الصغرى 14 والعظمي 23 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغري 19 والعظمى 26.