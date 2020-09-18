طقس غد السبت.. حار وأمطار وشبورة مائية صباحاً

يسود البلاد غدًا السبت، طقس حار رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على القاهرة.

طقس السواحل الشمالية

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة غرباً.

أما طقس جنوب سيناء، فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

رياح نشطة

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي جنوب غرب البلاد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، والمحسوسة 38 للعظمي، و26 صغري.

أما الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، بينما درجة الحرارة المحسوسة 34 للعظمي، و 27 للصغري.

وفي شرم الشيخ فالعظمى 39 والصغرى 31، والمحسوسة 42 عظمي و34 صغري، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، والمحسوسة 42 عظمي و 35 صغري.

بينما دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24، والمحسوسة 35 عظمي، و 27 صغري، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمي 37 والصغرى 24، والمحسوسة 39 عظمي و 26 صغري.

درجات الحرارة بمدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 46 عظمي و 28 صغري.

وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 45 عظمي و 28 صغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 87 للعظمى و 26 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 58 للصغري.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 10 للصغري.

حالة الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، حارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، والرياح نشطة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعلي شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، علي الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.75 إلي 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.