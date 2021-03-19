لايف

طقس غد السبت.. حار نهارًا وأتربة عالقة على القاهرة وأمطار على السواحل

بارد ليلا
دعاء محمود 4:12 م, الجمعة, 19 مارس 21 4:12 م, الجمعة, 19 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ترتفع درجات الحرارة غدًا السبت، ليسود البلاد طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة سوف تشهد وجود أتربة عالقة.

الطقس في السواحل

وأضافت الأصاد، أن طقس السواحل الشمالية الغربية حار نهارًا، فيما يكون دافئ على الساحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

أما طقس جنوب سيناء حار نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الإثنين 15-3-2021 في مصر.. أمطار على القاهرة

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 18 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 21 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 18 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 20  للصغري.

درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمي و20 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 50 للعظمى، و25 للصغرى.

اقرأ أيضا  «الصحة»: توريد 5 ملايين جرعة لقاح استرازينيكا نهاية مارس و3 ملايين أخرى في مايو

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 35 للعظمى و10 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء دافئة نهارًا، وشبورة مائية خفيفة صباحا، باردة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

بينما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة مع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق.

اقرأ أيضا  طقس غد الثلاثاء.. دافئ وشبورة مائية صباحا على القاهرة وسيناء

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

قوافل «نور حياة» تجري الكشف على ضعاف البصر في 7 محافظات

السيد فؤاد 3:17 م, الجمعة, 19 مارس 21

«الزراعة» : القافلة البيطرية المجانية تفحص الهجن بمضمار شرم الشيخ الدولي

الصاوي أحمد 2:43 م, الجمعة, 19 مارس 21

محافظ القاهرة يشهد اصطفاف 1000 شاب وفتاة قبل انطلاق «جمل مدينتك»

عصام عميرة 1:31 م, الجمعة, 19 مارس 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 19-3-2021 في مصر

عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 19 مارس 21

«الصحة»: تسجيل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 41 حالة

المال - خاص 1:01 ص, الجمعة, 19 مارس 21

وزيرة الصحة توجه بتطعيم 100% من الأطقم الطبية بجنوب سيناء بلقاح «كورونا»

المرسي عزت 12:46 ص, الجمعة, 19 مارس 21