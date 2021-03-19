طقس غد السبت.. حار نهارًا وأتربة عالقة على القاهرة وأمطار على السواحل

ترتفع درجات الحرارة غدًا السبت، ليسود البلاد طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة سوف تشهد وجود أتربة عالقة.

الطقس في السواحل

وأضافت الأصاد، أن طقس السواحل الشمالية الغربية حار نهارًا، فيما يكون دافئ على الساحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

أما طقس جنوب سيناء حار نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 18 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 21 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 18 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 20 للصغري. درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمي و20 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 50 للعظمى، و25 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 35 للعظمى و10 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء دافئة نهارًا، وشبورة مائية خفيفة صباحا، باردة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

بينما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة مع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق.

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.