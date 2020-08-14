طقس غد السبت.. حار رطب نهارًا واضطراب في الملاحة

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، غدًا السبت، طقس حار رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

طقس السواحل الشمالية وسيناء

وأكد خبراء الأرصاد أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الغربية، حيث تتأثر البلاد حاليًا بامتداد منخفض الهند الموسمي.

فيما يكون طقس جنوب سيناء حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة، علي خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

شديد الحرارة على جنوب البلاد

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 26 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 21 .

درجات الحرارة في مدن الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة غد السبت في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و30 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و50 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

طقس اليوم الجمعة

ويسود البلاد اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الغربية.

وعلي جنوب سيناء فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة، علي خليج السويس مما يؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

أما شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.