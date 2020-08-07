طقس غد السبت.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

يسود البلاد غدًا السبت، طقس حار رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس السواحل وجنوب سيناء

فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

أمطار رعدية على حلايب وشلاتين

أما شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة نشطة مثيرة للأتربة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 والصغرى 26، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 24 .

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 41 والصغرى 24 .

كما تسجل درجة الحرارة غد السبت في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و27 للصغري.

الرطوبة النسبية

وأفادت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 82 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 41 للعظمى و18 للصغري.

حالة الطقس اليوم

ويسود القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فمعتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة نهارًا على السواحل الشرقية، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا. خريطة طقس

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من أقصي الجنوب.

وأضافت الهيئة أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.