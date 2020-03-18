طقس غد الخميس.. ممطر شديد البرودة ليلا والصغرى 11 درجة بالقاهرة

يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وأكدت هينة الأرصاد الجوية المصرية ، أن الطقس علي السواحل الشمالية الغربية بارد نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، أيضا طقسا باردًا نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأضاف خبراء الهيئة أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.

أما حالة الطقس علي جنوب الصعيد فمعتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا ، والرياح خفيفة إلى معتدلة ، فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا ، وشبورة صباحا الرياح خفيفة إلى معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، على القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19 والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17 .