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طقس غد الخميس.. مائل للحرارة ورياح نشطة وتوقعات بسقوط أمطار

أمطار على جنوب سيناء
دعاء محمود 4:59 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 4:59 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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يسود البلاد غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس في السواحل

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في سيناء

وتشهد جنوب سيناء طقس حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

طقس حار22

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29 درجة، والصغرى 15 وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16.

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أما شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الخميس، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 23 درجة.

درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وفقا لتوقعات الأرصاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

فيما يكون طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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وعلى جنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا.

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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