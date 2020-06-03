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طقس غد الخميس.. مائل للحرارة نهارًا وشبورة خفيفة

مائل للبرودة ليلًا
دعاء محمود 3:46 م, الأربعاء, 3 يونيو 20 3:46 م, الأربعاء, 3 يونيو 20

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يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وذلك وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وأضافت الهيئة أن حال الطقس على السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مع شبورة مائية خفيفة صباحًا على السواحل الشمالية الغربية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيفا ليلًا والرياح معتدلة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 34، والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27.

أما شرم الشيخ، فالصغرى 24، والعظمى 39، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 40، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 30.

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بقلم دعاء محمود

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