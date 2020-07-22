طقس غد الخميس.. مائل للحرارة نهارًا واضطراب في الملاحة البحرية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الخميس 23-7-2020، مائلًا للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، علي مدن القاهرة الكبري والوجه البحري.

طقس معتدل على السواحل

وأضافت الهيئة أن خرائط الطقس تشير إلي تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وعلي السواحل الشمالية فالطقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى إلى اضطرابات في الملاحة البحرية. حار

حار علي شمال الصعيد شديد الحرارة في الجنوب

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد قشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 34 والصغرى 21 . درجات الحرارة

كما تسجل درجة الحرارة غد الخميس في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

حالة الطقس اليوم

وحالة الطقس اليوم الأربعاء، فتشهد طقسًا مائلا للحرارة رطبا نهارًا، لطيفا ليلًا، والرياح معتدلة، علي مدن القاهرة الكبري والوجه البحري.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، تنشط علي السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق، أما طقس جنوب الصعيد قشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة تنشط علي بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

أما حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب غربًا، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.