طقس غد الخميس.. لطيف نهارًا وأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى، غدا الخميس، طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديدة البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا.

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.

وعلي شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارًا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، على القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22، والإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20، أما مرسي مطروح الصغري 10 والعظمي 19.