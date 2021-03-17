طقس غد الخميس.. دافئ نهارًا وشبورة مائية خفيفة

يسود البلاد غدًا الخميس، طقس دافئ نهارًا، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا، والطقس بارد ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة مع شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواء دافئة نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا، باردة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الشرقية باردة ليلا، والرياح معتدلة.

وتنشط حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية، مع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

وعلى جنوب سيناء فالطقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق.

فيما يكون طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة. الطقس

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.