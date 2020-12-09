طقس غد الخميس.. دافئ نهارًا بارد ليلا ورياح مثيرة للرمال على بعض المناطق

تشهد القاهرة والوجه البحري، غدًا الخميس، طقس دافئ نهارًا، شبورة مائية صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في القاهرة

ولفتت الهيئة إلي أن طقس السواحل الشمالية مائل للدفء نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح والسلوم).

الطقس في سانت كاترين

فيما يكون طقس جنوب سيناء دافئ نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة، كما تشهد بعض المناطق من السلوم، سيوة وسيدي براني نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة. تغيرات – فى الطقس

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الخميس، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، مائلة للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (دمياط وبورسعيد).

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء فمائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس، مع سقوط أمطار خفيفة علي العريش ورفح.

وعلي شمال الصعيد فالطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.