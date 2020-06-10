طقس غد الخميس .. حار نهارًا واضطراب في الملاحة البحرية

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، غدا الخميس، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتشهد جنوب سيناء حركة رياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا لطيف ليلًا، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، القاهرة العظمى 36 والصغرى 21، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 27، بينما الغردقة العظمى 37 والصغرى 26، دمنهور العظمى 32 والصغرى 19.