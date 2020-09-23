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طقس غد الخميس.. انخفاض في درجات الحرارة والرطوبة 70% علي القاهرة

شديد الحرارة علي جنوب الصعيد
دعاء محمود 5:41 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 5:41 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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تنخفض درجات الحرارة غدًا الخميس، خلال أولي أيام شهر الخريف، ليسود القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

اضطراب في الملاحة البحرية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

طقس جنوب سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء، حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

مائل للحرارة علي شمال الصعيد

وعلي شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة علي بعض المناطق، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة.

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درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 والصغرى 23، والمحسوسة 33 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 30 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30، والمحسوسة 38 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 38 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 24، والمحسوسة 31 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 20، والمحسوسة 34 عظمى و 21 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غد الخميس، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 29 صغري.

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وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 37 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 39 عظمي و 28 صغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، علي القاهرة والوجه البحري، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

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وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، وسقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فحارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

ويسود شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2:2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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