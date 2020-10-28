طقس غد الخميس.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشبورة صباحا

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، غدًا الخميس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً، مائل للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة، علي القاهرة والوجه البحري. الطقس في القاهرة وعلي السواحل الشمالية فالطقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، لطيف ليلا علي…

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، غدًا الخميس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً، مائل للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة، علي القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وعلي السواحل الشمالية فالطقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، لطيف ليلا علي السواحل الشرقية، مائل للبرودة علي السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء، فمائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة، حيث لاتزال البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي.

الطقس في سوهاج

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ فالعظمى 34 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى و 22 للصغرى، وفي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 21 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت هيئة الأرصاد إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء، مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة، علي القاهرة والوجه البحري.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة علي السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

فيما تكون حالة الطقس علي جنوب سيناء، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلاً، والرياح معتدلة، حيث لاتزال البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي.

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.