طقس غد الجمعة .. مائل للحرارة وشبورة مائية صباحًا

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس السواحل وجنوب سيناء

وأضافت هيئة الأرصاد، أن طقس السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية.

اضطراب في الملاحة البحرية

أما طقس جنوب سيناء فحار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس، وغرب البحر المتوسط.

شديد الحرارة علي جنوب البلاد

فيما يكون طقس شمال الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في مدن الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة غد الجمعة، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

الرطوبة النسبية علي أنحاء الجمهورية

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة الطقس اليوم

ويسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي السواحل الشمالية الشرقية.

وأكدت الهيئة أن الظاهرة المؤثرة خلال طقس اليوم هي الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد والقاهرة، حيث لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

فيما يكون طقس جنوب سيناء حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

وعلي شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.