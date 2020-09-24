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طقس غد الجمعة .. مائل للحرارة وأمطار خفيفة على الوجه البحري

شبورة صباحاً
دعاء محمود 8:04 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 8:04 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من الوجه البحري، والرياح معتدلة.

اضطراب في الملاحة

أما طقس السواحل الشمالية فمعتدل نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وأمطار خفيفة.

وعلي جنوب سيناء، فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

طقس شمال وجنوب البلاد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة علي بعض المناطق، أما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة.

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درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 والصغرى 23، والمحسوسة 34 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 30 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30، والمحسوسة 38 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 39 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 32 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 20، والمحسوسة 34 عظمى و 21 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 29 صغري.

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الطقس

وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 37 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 39 عظمي و 28 صغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة الطقس اليوم

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

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وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فحارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة علي بعض المناطق، أما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2:5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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