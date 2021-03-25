طقس غد الجمعة.. مائل للبرودة نهارًا ورياح نشطة على أغلب الأنحاء

يسود البلاد غدًا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

ويسود السواحل الشمالية طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة على السواحل الشرقية، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغري. درجات الحرارة والطقس

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 18 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الجمعة، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.

فيما يكون معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد نهاراً، بارد على شمال البلاد، مائل للبرودة على جنوب البلاد ليلاً.

أما حركة الرياح فهي معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية. درجات الحرارة اليوم

الضباب

عبارة عن كرات مائية دقيقة تسبح في الهواء، وعندما تعترضها الأشجار تتجمع علي أوراقها في شكل نقط كبيرة.

وإذا كان الضباب خفيفا سمي (بالشبورة ) وهي تعطي السماء لونا أبيض باهتا يضعف المشاهدة، ويتفاوت سمك طبقة الضباب ما بين 100 متر و 3000 متر تبعا للحالة الجوية المسببة لتكوينة.

وهو ينشأ عندما يبرد الهواء لدرجة التشبع وخاصة إذا كان محتويا علي ذرات من الرماد التي تصلح نواة للتكاثف.

وعند حدوث الضباب لا يمكن أن تقل الرطوبة عن 90 % البتة، والعادة ان الضباب يزداد قتاما عقب شروق الشمس لان حرارتها تسبب هياجا في كتل الضباب فيختلط بعضها ببعض.

ومن الأسباب التي تساعد على تكوين الضباب هبوب رياح دافئة رطبة علي أرض أو بحر بارد، فإذا حدث ذلك تهبط درجة الحراره الهواء فوقها الي ما دون نقطة الندي وعندئذ ينشأ الضباب.