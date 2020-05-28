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طقس غد الجمعة.. لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا واضطراب في الملاحة البحرية

القاهرة تسجل 29 درجة عظمي
دعاء محمود 5:09 م, الخميس, 28 مايو 20 5:09 م, الخميس, 28 مايو 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الجمعة، لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط علي جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعه على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 32، والغردقة الصغري 22 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

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بقلم دعاء محمود

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