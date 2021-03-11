طقس غد الجمعة.. دافئ نهارًا وأمطار خفيفة على الإسكندرية

تنخفض درجات الحرارة غدًا الجمعة، ليسود البلاد طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في الإسكندرية

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق الإسكندرية، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش ورفح على فترات متقطعة.

الطقس في السواحل

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.

الطقس في سيناء

أما طقس جنوب وشمال سيناء دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الطقس في الصعيد

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس جنوب الصعيد حار نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 11 درجة. درجات الحرارة والطقس

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الجمعة، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، دافئة نهارًا، باردة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم، مطروح، والإسكندرية على فترات متقطعة.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائلة للدفء نهارًا، فيما تكون دافئة على السواحل الغربية، باردة ليلا والرياح نشطة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس حار نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب وشمال الصعيد حار نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

ونوهت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.25 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.