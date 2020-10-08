طقس غد الجمعة.. حار ورياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، غدًا الجمعة، طقسا حارا نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة علي بعض المناطق، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في القاهرة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة علي بعض المناطق، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سانت كاترين

وأضاف خبراء الأرصاد، أن طقس جنوب سيناء، شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال وجنوب الصعيد، فشديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلا في الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي مناطق من جنوب الصعيد.

وتتأثر شمال البلاد حتي شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 23، والمحسوسة 36 للعظمى، و 24 صغرى.

وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، بينما درجة الحرارة المحسوسة 31 للعظمى، و 24 للصغرى.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26، والمحسوسة 40 عظمى و 28 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، والمحسوسة 39 عظمى و 27 صغرى.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 22، والمحسوسة 35 عظمى، و 24 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 21، والمحسوسة 33 عظمى و 23 صغرى.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 26 صغري.

وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 23 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 23 صغري، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، والمحسوسة 41 عظمي و 25 صغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، حارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا تكون كثيفة علي بعض المناطق، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في الإسكندرية اليوم

فيما تكون حالة الطقس علي السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة علي بعض المناطق، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، في الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي مناطق من جنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.