طقس غد الجمعة .. حار وأمطار خفيفة والعظمي بالقاهرة 36 درجة

يسود القاهرة الكبري والوجه البحري، غدا الجمعة، طقس حار نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا.

كما تشهد مناطق من شمال وجنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعه على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 36 والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 29.

أما شرم الشيخ، الصغرى 25، والعظمى 38، والغردقة الصغري 24 والعظمى 36، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 32.