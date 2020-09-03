طقس غد الجمعة .. حار وأمطار خفيفة على مناطق في القاهرة

يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس حار رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الأحساس بحرارة الطقس، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري. طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية وتوقع خبراء هيئة…

يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس حار رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الأحساس بحرارة الطقس، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 10% علي مناطق من القاهرة، مع تحذيرات من الشبورة المائية صباحًا.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الغربية.

أمطار غزيرة ورعدية علي جنوب سيناء

أما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. امطار

شديد الحرارة

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي شمال البلاد معتدل في جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 31 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 20 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة غد الجمعة، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و 33 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 10 للصغري.

حالة الطقس اليوم

ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الأحساس بحرارة الطقس، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس.

ونوهت الهيئة، إلي سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من الوجه البحري، حيث تتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وحذر خبراء الأرصاد، من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحًا، علي السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، منوهة بأهمية توخي الحذر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلي 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.