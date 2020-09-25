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طقس غد الجمعة.. حار نهارًا ورياح نشطة على الصعيد

لطيف ليلا
دعاء محمود 3:28 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20 3:28 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

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ترتفع درجات الحرارة غدًا السبت، ليسود البلاد طقس حار نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

أمطار خفيفة على السواحل

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

طقس سيناء والصعيد

أما طقس جنوب سيناء، فحار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 35 للعظمى، و 25 صغرى.

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أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27، والمحسوسة 39 عظمى و 30 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23، والمحسوسة 38 عظمى و 24 صغرى.

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درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 30 صغري.

وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 38 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، والمحسوسة 42 عظمي و 28 صغري.

درجات الحرارة

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 73 للعظمى و 26 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 83 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

أهم ما يميز فصل الخريف

يعتبر فصل الخريف من أجمل فصول العام، لاعتداله فى درجات الحرارة وأيضا لانخفاض الإحساس بالرطوبة فيه، حيث هو فصل إنتقالى من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر .

وتابع خبراء الأرصاد، إلا أن فصل الخريف مثل أى فصل تحدث فيه ظواهر جوية مصاحبة له حيث تتخلله موجات حارة وأيضا موجات ماطرة وخاصة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون مسببه للسيول هناك وذلك بسبب إمتداد منخفض السودان الموسمى.

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بقلم دعاء محمود

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