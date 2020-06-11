طقس غد الجمعة.. حار نهارًا وأمطار خفيفة على غرب البلاد

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، غدًا الجمعة، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء نشاط للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا علي مناطق متفرقة غرب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعه، القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 33 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة العظمى 38 والصغرى 29، دمنهور العظمى 34 والصغرى 22.