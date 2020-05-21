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طقس غد الجمعة .. حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 37

أمطار علي السواحل الغربية وجنوب الصعيد
دعاء محمود 4:10 م, الخميس, 21 مايو 20 4:10 م, الخميس, 21 مايو 20

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يسود القاهرة الكبري والوجه البحري غدا الجمعة طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

وعلى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا  لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة مع سقوط أمطار خفيفة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعه على القاهرة، فإن الصغرى 22 والعظمى 37 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28.

أما شرم الشيخ، الصغرى 29، والعظمى 40، والغردقة الصغري 27 والعظمى 39، بينما دمنهور الصغرى 22، والعظمى 33.

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بقلم دعاء محمود

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