طقس غد الثلاثاء.. نشاط للرياح وأمطار مع اضطراب بالبحر الأحمر

أفادت الأرصاد الجوية، أن حالة طقس غد الثلاثاء، لطيفة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارا، باردة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

ويشهد خليج السويس والبحر الأحمر، اضطراب في الملاحة مع سرعة رياح تتراوح من 50 إلى 65 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 08 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الثلاثاء، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، أجواء لطيفة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، واضطراب شديد في البحر الأحمر وخليج السويس.

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارا، مائلة للبرودة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

أما طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة جدا وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية.